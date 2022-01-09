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Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne oldu?

Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne oldu?

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton'la oynadığı maçı izledi. Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ise dikkat çekti.

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti. Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşılayan İngiliz ekibinin taraftarları, tribünde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, karşılaşmayı sevgiliai Çağla Altunkaya ile izledi. Ilıcalı'nın gözündeki şişliğinin nedeni ise belli oldu. Ilıcalı, 30 Aralık'ta Maslak'ta özel bir hastanede gözünden operasyon geçirdiği iddia edildi. 

 

 

Etiketler acun ılıcalı hull city şişlik
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