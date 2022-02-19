  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor

Dünyaca ünlü güzel manken Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.

Magazin dünyasında Rihanna'nın ardından bir hamilelik haberi de dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan geldi.

Victoria's Secret meleklerinden olan Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü model bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

Adriana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi. Adriana Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı. 

Etiketler adriana lima hamile hamilelik bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aygün Aydın'ın ''cesur pozu'' ortalığı karıştırdı
Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Çeyiz hesabında 15 bin TL sizi bekliyor
Mika Raun estetikle bambaşka biri oldu
''Erdoğan bana baskı yaptı, buna rağmen ''olmaz'' dedim''
Seçimler yaklaşınca iktidara U dönüşü yaptıran EYT düzenlemesi için tarih verildi
Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu
Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor
Fiyatlar uçunca, otomotiv sektörü ''çözümü'' buldu! İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri
Erbakan'ın sözlerine sosyal medya sansürü: Hesabı kapatıldı
Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası