Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor

Dünyaca ünlü güzel manken Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.

Magazin dünyasında Rihanna'nın ardından bir hamilelik haberi de dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan geldi.

Victoria's Secret meleklerinden olan Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü model bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

Adriana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi. Adriana Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.