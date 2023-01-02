Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları sonrası Mert Yazıcıoğlu'ndan da paylaşım geldi

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşkı biterken, Mert Yazıcıoğlu'ndan bir paylaşım geldi.

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak güzel oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddiasıyla başlayan dedikodular ayrılık iddiasına kadar vardı. Ayrılık iddiası ise doğru çıktı ve ikili açıklama yaparak dost kaldıklarını söyledi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ayrılık açıklaması sonrası göğüs dekolteli bir pozunu paylaşınca ise hayranları yorum kısmına Mert Yazıcıoğlu'na dair pek çok yorum yaptı.

Mert Yazıcıoğlu da geri kalmadı ve siyah beyaz karelerini paylaştı. Mert Yazıcıoğlu'nun pozlarını görenler "Senden sonra hayatım renksizleşti mesajı mı bu?", "4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra erkekler", "Yıkılmadım ayaktayım" pozu yorumlarında bulundu.