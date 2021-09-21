Ahu Yağtu, Hande Subaşı'ın eski eşiyle görüntülendi

Cem Yılmazın eski eşi Ahu Yağtu, oyuncu Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi. Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken objektiflere takılan ikili, muhabirleri görünce panikledi.

Cem Yılmaz'dan sekiz yıl önce boşanan oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu'nun başrol oynadığı Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Yağtu, bu sefer de meslektaşının eski eşiyle görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEDİLER

Ahu Yağtu, önceki gün meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Sabahın erken saatlerinde bir klinik çıkışı boyundaki boyunlukla dikkat çeken Yağtu ile Tursan, görüntülendiğini fark edince kısa bir panik yaşadı.

Can Tursan ile hızlı adımlarla bir kafeye giren Yağtu, "Beyefendi kim?" sorusuna "Arkadaşım" diye cevap verdi. Oyuncu, boyunlukla ilgili ise "Boynum tutuldu o yüzden doktora geldik" dedi.