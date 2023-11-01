Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan Soykan karakteri tarafından; Türkiye'nin aylardır konuştuğu ve sabah saatlerinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat için yapılan gönderme diziye damgasını vurdu.

Aile dizisinin son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan karakteri, Dilan-Engin Polat'a gönderme yaptı.

Aslan bu sahnede "Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas... Bunlara yönelin, bunlarda KDV yok. Bir de postlarla mail order'dan çektin mi, yokuş aşağı... Moda bunlar bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun, sonra sıkıntıya düşmeyin" diyor.

DİLAN POLAT'TAN YANIT

Bu sahnenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bugün gözaltına alınan Dilan Polat gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan cevap verdi.

Polat gönderinin altına, "Yazık, çok yazık hem de. Hayatımıza dahil olmayan şeyler ile suçlanıp dizi çekiliyor. Allah bildiği gibi yapsın" yazdı.