Aleyna bu sözleri söyledi ve gitti

'Yalnız Çiçek' şarkısının klibinin renk ve montaj ayarlarını Los Angeles'ta yaptıran Aleyna Tilki, "Yarım kalan projeye devam etmek için ve ülkeme güzel şeyler yaşatmak istiyorum" diyerek yeniden Los Angeles'a gitti.



Genç yaşına rağmen başarısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, Los Angeles'a gitti. Popçu daha önce de yönetmenliğini yaptığı 'Yalnız Çiçek' şarkısının klibinin renk ve montaj ayarları yaptırmak için Los Angeles'a gitmişti.

"ÜLKEME GÜZEL ŞEYLER YAŞATMAK İÇİN GİDİYORUM"



Instagram hesabından her anını hayranlarıyla paylaşan başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, bugün yaptığı paylaşımla Los Angeles'a gittiğini duyurdu. Biletinin fotoğrafını paylaşan Tilki, "Yarım kalan projeme devam etmeye gidiyorum. Ülkeme güzel şeyler yaşatmak için. Hadi iyi yolculuklar dileyin. Sürprizleri sabırla bekleyin" dedi.