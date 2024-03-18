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Aleyna Kalaycıoğlu sinir kizi geçirdi!

Aleyna Kalaycıoğlu sinir kizi geçirdi!
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Son olarak Yunus Emre'nin eşi tarafından yapılan "Aleyna'dan uzak dur" uyarısıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar ise herkesi üzdü.

Televizyon ekranlarının en popüler yarışmalarından Survivor All Star'ın son fragmanında, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ağladığı ve sinir krizi geçirdiği anlar gündem oldu.

Başarılı yarışmacılardan biri olan Survivor Aleyna, resmen ağlama krizine girdi.

Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedef olan Aleyna, fragmanda "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şey de değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" sözleriyle dikkat çekti.

Aleyna Kalaycıoğlu sinir kizi geçirdi! - Resim : 1

Ağladığı ve etrafa vurduğu anlarla dikkat çeken Aleyna'nın durumu hayranlarını üzdü. Fragmanda Aleyna'nın yarışmaya da çıkmadığı dikkat çekti.

Etiketler aleyna kalaycıoğlu survivor sinir krizi
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