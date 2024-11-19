Aleyna Tilki de iç çamaşırı modasına uydu
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Ünlüler arasında son dönemde hızla artan "iç çamaşırı" modasına uyan son isim güzle şarkıcı Aleyna Tilki oldu
24 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de son dönemde ünlüler arasındaki "iç çamaşırı" akımına kapıldı ve cesur pozuyla ortalığı birbirine kattı.
Mankenleri kıskandıran fiziği ile de dikkat çeken Aleyna Tilki ünlülerin "iç çamaşırı" akımına kapıldı ve yaptığı iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı.
Uzun kollu otriş detaylı bluzu ve iç çamaşırıyla verdiği cesur pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Aleyna Tilki'ye takipçileri beğeni yağdırdı.
İşte Aleyna Tilki'nin olay olan o pozu:
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