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  3. 26 Temmuz 2019 15:38

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel şarkı söyledi

Şarkılarıyla milyonları coşturan Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel mutfakta şarkı söyledi. Tilki'nin annesinin performansı sosyal medyada gündem oldu.

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Yaptığı her hareketle olay olan Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ile birlikte şarkı söyledi.

Tilki'nin annesi zaman zaman güzelliğiyle gündeme geliyordu. Ancak bu sefer sesiyle gündem oldu. Kızıyla birlikte mutfakta çektikleri bir videoyu paylaşan Öztel kızıyla birlikte şarkı söyleyerek takipçilerinden tam not aldı.

Öztel paylaşımına "Şarkı söylerken kendimizi kaybettiğimiz doğrudur" notunu düştü.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kamuoyunun önüne ilk geldiğinde ağır eleştiriler almıştı. Kızının yaşı küçük olmasına rağmen barlarda sahne almasına izin veren anneye tepki yağmıştı

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