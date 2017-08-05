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  3. 05 Ağustos 2017 11:04

Aleyna Tilki'den ''pedofili'' eleştirilerine yanıt

Yeni şarkısına çektiği kliple yeniden eleştiri oklarına hedef olan Aleyna Tilki "pedofili mesajı" iddialarına bu yanıtı verdi.

Aleyna Tilki'den ''pedofili'' eleştirilerine yanıt
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Aleyna Tilki Emrah Karaduman ile Çeşme'de görüntülendi Aleyna Tilki Emrah Karaduman ile Çeşme'de görüntülendi

Bugünlerde herkes Aleyna Tilki’yi konuşuyor. ‘Sen Olsan Bari’ adlı şarkısı Youtube’un dünya listesinde ilk 5’e girdi, toplamda 40 milyon kişi tarafından izlendi.

Klibinde pedofili mesajı veren öğeler içerdiği ileri sürülen 17 yaşındaki popçu iddiaları yalanladı.

Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Klipte pijama giymen ve bazı objeler eleştiri konusu oldu. Hatta “Pedofiliye hizmet eden bir klip” diyenler bile oldu…" sorusuna

"Pedofiliyle ne ilgisi var anlamadım? Farklı şekillerde damgalayıp beni daha gizemli kılıyorlar. Bundan hiç şikayetçi değilim. Aklım gizli mesaj vermeye yetmez. "

yanıtını verdi.

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Aleyna Tilki'nin yeni klibi çalıntı çıktıAleyna Tilki'nin yeni klibi çalıntı çıktı

 

 

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