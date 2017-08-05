Aleyna Tilki'den ''pedofili'' eleştirilerine yanıt

Bugünlerde herkes Aleyna Tilki’yi konuşuyor. ‘Sen Olsan Bari’ adlı şarkısı Youtube’un dünya listesinde ilk 5’e girdi, toplamda 40 milyon kişi tarafından izlendi.

Klibinde pedofili mesajı veren öğeler içerdiği ileri sürülen 17 yaşındaki popçu iddiaları yalanladı.

Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Klipte pijama giymen ve bazı objeler eleştiri konusu oldu. Hatta “Pedofiliye hizmet eden bir klip” diyenler bile oldu…" sorusuna

"Pedofiliyle ne ilgisi var anlamadım? Farklı şekillerde damgalayıp beni daha gizemli kılıyorlar. Bundan hiç şikayetçi değilim. Aklım gizli mesaj vermeye yetmez. "

yanıtını verdi.

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı rekora koşuyor

Aleyna Tilki'nin yeni klibi çalıntı çıktı