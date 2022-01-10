Alişan'dan ''öpüşme'' sorusuna olay yanıt

Alişan, Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak eşi Buse Varol ve kendisi hakkındaki soruları yanıtladı.

2018 yılında evlenen Alişan ve Buse Varol'un son dönemde sık sık ayrılacağına dair dedikodular gündeme geliyor. Varol, bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." yanıtını vermişti. Alişan da bu açıklamadan sonra Söylemezsem Olmaz'a bağlandı.

Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan Söylemezsem Olmaz yorumcularının sorusunu yanıtladı. Arto'nun "Karını boynuzluyormuşsun" sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Alişan evliliğinde evlilik sözleşmesi olmadığını söyledi.

ÖPÜŞME YANITI

Alişan henüz üçüncü bir çocuk düşünmediğini ama Buse Varol'un istediğini sözlerine ekledi. Alişan ayrıca Arto'nun "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Alişan bu soruya "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" dedi.