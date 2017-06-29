Alişan'dan tatil açıklaması

Alişan Antalya’nın turizm beldesi Göynük'deki muhafazakar bir otelde konser verdi. Konser öncesi açıklama yapan ünlü türkücü, "Muhafazakar insanlar rahat rahat tatil yapamıyor. Bu tür oteller çoğalmalı" dedi.

Türkücü Alişan, göynük beldesinde muhafazakar ailelerin tatil yaptığı Azra Otel’de konser verdi.



Muhafazakar kesimin rahat rahat tatil yapamadığına dikkati çeken Alişan, böyle bir otelde konser vermekten dolayı memnun olduğunu söyledi. Daha önce de bir muhafazakar bir otelde konser verdiğini dile getiren ünlü isim, "Diğer otellerden farklı değil. Burası bir tatil beldesi, burası da insanların kafalarını boşaltmak için bir yer. Sadece Akdeniz, Ege bölgesinden değil İstanbul’dan dahi gelen oluyor. Biz de bu otellerin sunduğu bir hizmetiz sonuçta. Bu akşam da güzel bir akşam olacak" dedi.

Daha sonra otelin havuz bahçesinde verilen konsere geçen Alişan, birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Hareketli parçalarla tatilcileri coşturan Alişan, duygu yüklü türkülerle de zamanda yolculuk yaptırdı.