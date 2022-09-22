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Ameliyat olan Acun Ilıcalı'dan iyi haber

Ameliyat olan Acun Ilıcalı'dan iyi haber

İstanbul'da kızı Banu Ilıcalı ile motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı, ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu.

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ACUN ILICALI TABURCU OLDU
Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcı, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kask takmamış! Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan haber varKask takmamış! Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan haber varMagazin

 

Etiketler acun ılıcalı motosiklet kazası
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