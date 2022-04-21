Angelina Jolie, Brad Pitt'i çocuklarını alıkoymakla suçladı

FBI'a dava açan Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'i çocuklarını alıkoymakla suçlayarak ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li oyuncu Angelina Jolie'nin Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) dava açtığı iddia edildi.

İsimsiz biri tarafından açılan davada, FBI'In Brad Pitt'i işlediği suçtan neden sorumlu tutmadığı soruldu.

Pitt, eski eşi Jolie tarafından özel jette çocuklarından birini tartaklamakla suçlanmış, 2016'da FBI soruşturma açmıştı.

Ancak Pitt'e herhangi bir işlem uygulanmamış, soruşturma kapanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Pitt, Fransa'daki üzüm bağında sahip olduğu hisseleri kendisinden habersiz satan eski eşi Jolie'ye dava açmıştı.