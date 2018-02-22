Anne-kız AVM'de görüntülendi

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, önceki gün kızıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Ayşe Kucuroğlu ile kızı, Zorlu AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Apple mağazasına uğrayan ikili burada uzun süre kaldı. Kucuroğlu, kızının tüm ürünlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Çocuklarını teknoloji ile bu kadar içli dışlı olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ayşe Kucuroğlu, "Teknoloji doğru kullanıldığı zaman gerçekten hayatınızı çok kolaylaştırıp en değerliniz olan zamanınızı size kazandırıyor" dedi.