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Apar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin sağlık durumu açıklandı

Apar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin sağlık durumu açıklandı
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Ünlü şarkıcı İerm Derici, yoğun konser temposu sırasında rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İrem Derici'nin rahatsızlığı açıklandı.

Hem kendine has üslubu, hem şarkıları, hem de sahne şovlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici yoğun konser temposuna yenilerek apar topar hastaneye kaldırıldı.

Hatırlanacağı gibi İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda da yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle hayranlarını endişelendirmişti. Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan İrem Derici'nin konseri iptal edilmişti. 

Stüdyoda kayıt yaparken epileptik nöbet geçirdiğini açıklayan Derici, hastane odasından paylaştığı mesajla sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

İrem Derici, yaşadığı zor süreci şu sözlerle anlattı:

"2 gün önce stüdyoda kayıttayken nöbet geçirip kitlenip bayılmışım. Hastaneye gidince bir nöbet daha geçirdim. Sebep mi? Baş harfi stres!" diyerek sağlık sorununun temelinde yoğun stresin yattığını belirtti. 2017 senesinde beri böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Derici, "Gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm" ifadeleriyle durumunun iyiye gittiğini duyurdu. EEG (elektroensefalografi ) sonuçlarının iyi çıkmadığını belirten Derici, "1-2 gün dinlenip işe güce tam gaz devam" mesajıyla enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

Ünlü şarkıcı İerm Derici, yoğun konser temposu sırasında rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İrem Derici'nin rahatsızlığı açıklandı.

Etiketler kafa travması hastane sağlık durumu İREM DERİCİ irem derici'nin sağlık durumu
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