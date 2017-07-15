Arka Sokaklar devam edecek mi ?

Çekimleri devam eden 'Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn' filminin başrol oyuncusu Şevket Çoruh, 'Mesut Komiser' karakterine hayat verdiği, 11 senedir ekranda olan 'Arka Sokaklar' dizisi hakkında konuştu.

Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği ve Şevket Çoruh’un 'Frankeştayn' olarak karşımıza çıktığı 'Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn' filminin Beykoz’da başlayan çekimleri, İstanbul’un farklı noktalarında devam ediyor.

"ARKA SOKAKLAR DEVAM EDECEK"

Filmde başrolü üstlenen Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisiyle ilgi yaptığı açıklamada, "Dizi önümüzdeki sene devam edecek. Yıllardır içinde olduğumuz ve 12'nci senesine giren bir iş" ifadelerini kullandı.