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Aşk Adası'nda skandal görüntüler

Aşk Adası'nda skandal görüntüler
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İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından olan Love Island'in (Aşk Adası) son bölümde şoke eden anlar yaşandı.

İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından olan Aşk Adası yeni sezonuyla yine gündemde. 19 yaşında bir yarışmacının olması izleyicileri rahatsız ederken yarışmada son olarak yapılan seks pozisyonu yarışması şoke etti.

Yarışmada yer alan Denise Wise'ın kızı Amber, yarışmacılar birbirlerine en sevdikleri seks pozisyonlarını göstermeden önce Tyrique ile öpüşürken görüldü. Ancak pek izleyici, gencin oyunda yer almasını izlerken rahatsız hissetti.

Seyirciler "19 yaşındaki bir çocuğun yetişkin bir adamla öpüşmesini televizyonda izleyemem!", "19 ve 20 yaşındakiler bu programda olmamalı, bunu izlemek çok rahatsız edici"yorumları yağdırdı.

Etiketler Aşk Adası Love Island skandal yeni sezon
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