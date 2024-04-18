Askere çağrılan Mükremin Gezgin evlenme teklifi aldı

Askere çağrılan ve hakkında yakalama emri çıkarılan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönem hamile olduğunu söyleyerek ardından da askerliğe çağrılmasıyla gündeme gelen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, sevgisinden evlenme teklifi aldığı anları paylaştı. Gezgin, videoya ‘kocam’ notunu düştü.

TiktTok fenomeni, “Her şeyi bir insan sosyal medyada paylaşmak zorunda değil, ben de sürekli nazara göze geldiğim için 11 aydır göstermiyordum ve artık göstermek gerektiğini düşündüm. Beni istemeye geldiler ve nişan taktılar” ifadelerini kullandı.