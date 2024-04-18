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Aşkın Nur Yengi'den emekli maaşı açıklaması

Aşkın Nur Yengi'den emekli maaşı açıklaması
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Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, "10 bin TL ile geçinmek zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işimi yapmak zorunda kalırım, emekliliği ise ikinci bir meslek olarak görmek zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.

Şarkıları, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aşkın Nur Yengi, emekli maaşı yorumuyla gündem oldu.

1980’li yıllarda vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu’nun uzun zamandır sahneye çıkmaması hakkında konuşan Yengi, "Bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerinde sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir" ifadelerini kullandı.

Yengi, ardından emekli maaşı yorumuyla şaşırttı. Ünlü şarkıcı, "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.

Etiketler aşkın nur yengi emekli maaş
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