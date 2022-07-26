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Aslı Bekiroğlu gönlünü Taykun Karaduman'a kaptırdı

Aslı Bekiroğlu gönlünü Taykun Karaduman'a kaptırdı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. DJ Takın Karaduman'la aşk yaşayan Bekiroğlu, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

2007'de ölen şarkıcı Barış Akarsu'ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkarılan Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

DJ sevgili

Oyuncu, kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Tatil dönüşü Aslı Bekiroğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Sevgilisi DJ Taykun Karaduman ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, kalp ve nazar boncuğu emojisi de koydu.

Bekiroğlu'nun bu paylaşımına karşılık DJ Taykun Karaduman da Aslı Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile paylaştı ve "Nazar Çemberi" notunu düştü.

Aslı Bekiroğlu ve Taykun Karaduman

Etiketler aslı bekiroğlu taykun karaduman
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