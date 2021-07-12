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Aslı Bekiroğlu'nun mini elbiseli pozları olay oldu

Aslı Bekiroğlu'nun mini elbiseli pozları olay oldu

Zeynep Bastık’ın düğününde giydiği transparan elbisesi ile eleştiri yağmuruna tutulan Aslı Bekiroğlu bu sefer ise mini elbisesi ile gündeme geldi.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

Düğüne katılanlar arasında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, tercih ettiği transparan elbisesi ile dikkat çekerek hayranlarından olumsuz yorumlar almıştı.

 ASLI BEKİROĞLU PAYLAŞTI
Düğünden sonra gerçekleşen after partiden yeni fotoğraflar paylaşan Aslı Bekiroğlu’nun ikinci elbisesi de gündem oldu.

İşte o kareler…

Etiketler Aslı Bekiroğlu mini elbise
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