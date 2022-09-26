Aslı Tandoğan ve Pınar Altuğ, detoks kampından paylaştı

Aslı Tandoğan, Seda Deliormanlı ve Pınar Altuğ birlikte detoks kampına gitti.

Aslı Tandoğan ve Pınar Altuğ bir süredir beraber yoga yapıyor. Hafta sonu Çeşme’de arkadaşlarıyla düzenlenen ‘Marga Holistic Welnness’e katılan ünlü oyuncular esnek hareketleri yapmaktan geri kalmadı.

Aslı Tandoğan, Seda Deliormanlı ve Pınar Altuğ ile yaptığı üçlü bir yoga hareketini sosyal medya hesabında da paylaştı.

YAĞMUR ATACAN KENDİNİ TUTAMADI

Pınar Altuğ'un kocası Yağmur Atacan’dan ise esprili bir yorum geldi. 49 yaşındaki Altuğ'un pozisyonunu gören Atacan "Benim hanım hangisi belli değil. Yine aşağıda, yük altında!" yorumunda bulundu.