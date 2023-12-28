Ata Demirer'den yılbaşı mesajı

Verdiği kilolarla gündemde kalan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yılbaşı mesajı paylaştı.

Sık sık verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Ata Demirer son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

'Bursa Bülbülü', 'Eyvah Eyvah', 'Hedefim Sensin', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle gönlümüzde taht kuran ünlü komedyen Ata Demirer, yaşam tarzıyla da sık sık gündem oluyor.

Ata Demirer geçen yıl kilolarından kurtulmak için harekete geçmişti ve 5 ayda 22 kilo vermişti.

Geçtiğimiz günlerde GQ Men Of The Year gecesinde ise 'Yılın Komedi İnsanı' seçilen Ata Demirer ödül konuşmasıyla izleyiciyi epey güldürmüştü.

Ünlü komedyenin yılın bitmesine sayılı günler kalan yeni yıl dileğini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü komedyen paylaşımında şunları dile getirdi:

"Bak sonra ‘Ata abi hayat sana güzel’ falan…demeyin!!

Bir tane sağlam sigorta kalmıştı kafada o da yanmak üzere

Yeni yılda güzel şeyler olması ümidiyle esen kalınız gencolar"