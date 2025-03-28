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Atilla Taş'tan Haluk Levent ve Cem Yılmaz'a protesto tepkisi

Atilla Taş'tan Haluk Levent ve Cem Yılmaz'a protesto tepkisi
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Yurdun dört bir yanındaki protesto gösterileri sırasında konuşan ve konuşmayan ünlü isimler tartışılmaya devam ederken, Atilla Taş, Haluk Levent'e "Yaşıyor musun hemşo?", Cem Yılmaz'a ise "Ölü taklidine devam mı hocam?" diyerek seslendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden alınmasının ardından Türkiye geneline yayılan protestolar magazin gündeminin de bir numaralı maddesi haline geldi.

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Haluk Levent'e hem de Cem Yılmaz'a isim vererek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e seslenen Atilla Taş, "Yaşıyor musun hemşo? Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır, para yok işin içinde çünkü! Plastik mermiyle kör olan çocuklar var! Yemiyor mu iki ses!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Taş, Haluk Levent'in ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'a "Ölü taklidine devam mı hocam?" diyerek seslendi ve "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun! Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti? Vereceğiz söz" dedi.

 

 

Etiketler atilla taş Haluk Levent cem yılmaz protesto gösteri
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