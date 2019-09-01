Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Ayla Çelik'ten tartışılacak sözler...

Dışarıdan insanlar sizi soğuk ve kibirli buluyormuş.

İnsanların beni soğuk ve kibirli bulmasına çok üzülüyorum. Aslında aşırı tatlıyım biriyim. Duvarlarım hiç olmadı. Kalbim çok açıktır.

En büyük hayaliniz ne?

Dünya star’ı olmak istiyorum. Dünya star’ı olacağıma gerçekten inanıyorum.

Kendinizi güzel bulur musunuz?

Bulurum. Hem de çok! Harika bir kadınım ben. Bir kere Allah’ın yarattığı herkes güzel.

Erkek olsanız kendinize aşık olur muydunuz?

Hiç kaçırmazdım.

Sizce seksi bir kadın mısınız?

Bunu benim söylemem doğru olmaz. Başkası söylemeli. Ben bir kadınım. Hatta ben tam bir kadınım.

‘Tam kadın’ nasıl oluyor?

Benim gibi oluyor işte. Kadınlığımın farkındayım yani. Herkes unutmuş kadınlığını. Kadınlık sahip çıkılması ve gurur duyulması gereken bir şey. Gerçekten herkes unutmuş bunu latife olsun diye söylemiyorum.

Unutma meselesini biraz açar mısınız?

“Ay ben yemek yapmayı bilmem, ay ben iki yumurta kıramam” diyen kadınlar var. Bunu bir de kalkmış meziyet gibi anlatıyorlar. Nasıl bilmezsin ya? Bilirsin. “Ay onu giyemem, ay şunu pişiremem, ay rahatıma düşkünüm...” Yok ya! Kadınlık böyle bir şey değil. Rahatına çok da düşkün olmaz kadın dediğin. O korse hep içinde olacak. Onu taşıyacaksın hep. Yemek yapmayı bilmeyen, ev işinden kaçan kadın mı olur? Kadın gibi hissedeceksin. Ben bir kadını zaten gözünden anlarım. Gözünden anlaşılır. Ben aşık bir kadını anlarım mesela. Direkt anlarım. Aşık bakanı anlarım.



KADINA ŞİDDET BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Sizi bu ülkede en çok ne üzüyor?

Kadına şiddet. Korkutuyor, ürkütüyor. Dehşete düşürüyor. Hâlâ bunları konuşuyor olmak üzüyor mesela. Kadına şiddetin, ezilmişliğin sohbetlerimizde bile olmaması lazım. Böyle bir sorun olmazsa zaten sohbetlerimizde de olmaz. Bir de orman yangınları. İnsan olarak içim parçalandı. O kadar hayvana, ağaca çok üzüldüm. Küfrettim içimden.