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Aynur Aydın ameliyat oldu

Aynur Aydın ameliyat oldu
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Bir süredir göz kapağındaki şişlikten rahatsız olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın ameliyat oldu.

Dillere pelesenk olan şarkıları, renkli kişiliği ve kendine has tarzı ile gündemden düşmeyen Aynur Aydın son dönemde lüks eviyle gündemdeydi.

Aydın son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, “Çok şükür geçti gitti” dedi.

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 1970 yılında dedesinin göç etmesinin ardında üç kuşak Münih'te yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak büyüdü.

Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi.

 1999 yılında Sürpriz grubuna katılmasıyla profesyonelliğe ilk adımını attı.Grup, Sürpriz adlı ilk albümlerini 2000 yılında İstanbul'da kaydetti. Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar.

 

 

Etiketler aynur aydın ameliyat göz ameliyatı
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