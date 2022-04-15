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Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ: Mutluluğumuz tarifsiz

Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ: Mutluluğumuz tarifsiz

Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti sonunda bu mutluluğa kavuştu.

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları Efe Kurt dünyaya geldi. Ünlü çift oldukça duygusal anlar yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin ay sonu dünyaya gelmesi beklenen oğulları Kurt Efe Tatlıtuğ bu sabah 8.45'te dünyaya geldi. 

2. Sayfa'nın haberine göre; Ulus'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğuma Kıvanç Tatlıtuğ da girdi. Ünlü oyuncu oğlunu gördüğü an gözyaşlarına hakim olamadı. 

 Tatlıtuğ sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

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Etiketler Kıvanç Tatlıtuğ başak dizer
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