Bağış dekontunu paylaşan Şahan Gökbakar sosyal medyada linç yedi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek isteyen komedyen Şahan Gökbakar, LÖSEV'e 50 bin TL bağış yaptı. Gökbakar'ın bağış dekontunu paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ataş'ın ölümünün ardından lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyet videosu ortaya çıktı. Şehidin videosuna sessiz kalamayan komedyen Şahan Gökbakar ise LÖSEV'e bağış yaptı.

50 BİN TL BAĞIŞLADI

Yusuf Aktaş'ın vasiyeti üzerine LÖSEV'e 50 bin TL bağış yapan Gökbakar, Twitter hesabından dekontu paylaşarak "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.

MİKTARI GÖSTERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü ismin miktarı göstererek yardım dekontunu paylaşması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Hayır işlerinin gizli yapılmasını savunan bir kesim Gökbakar'ın paylaşımının örnek olduğunu söylerken bir kısım da ünlü ismin reklamını yapmak için bağışta bulunduğunu ileri sürdü.