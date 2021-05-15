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Bahar Candan'dan ilginç korona iddiası

Bahar Candan'dan ilginç korona iddiası

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan Bahar Candan, koronavirüse karşı doğuştan antikorlu olduğunu iddia etti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan YouTube'da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diye yanıt verdi.

Candan koronavirüse de meydan okudu. Candan açıklamasıyla Armağan Çağlayan'ı şoke etti. Bahar Candan açıklamasında şunları söyledi:

"Doğuştan antikorluyum doktor öyle dedi. Bana covid geçmiyor. Covid olsun bana sürtünsün geçmiyor. Antikorluyum ben geçirmedim, sağlığım çok iyi. Ablam koronavirüs oldu odasına girdim girdim çıktım. Bana covid geçmiyor."

Etiketler bahar candan antikor
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