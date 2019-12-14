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  3. 14 Aralık 2019 11:10

Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den flaş hamle

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilham veren gençlerin ödüllendirildiği "30 Altı 30" etkinliğinde ismini listeden kaldırdığı Aleyna Tilki, yaşananlara sosyal medyadan reaksiyon gösterdi.

Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den flaş hamle
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sponsor olduğu Forbes dergisinin Türkiye’nin ilham veren gençlerini ödüllendirmek için düzenlediği “30 Altı 30″da Aleyna Tilki krizi yaşanmıştı. Bakanlık, Aleyna Tilki’ye ödül verilmediğini açıklamış, resmi siteden yayınladığı listede de Aleyna Tilki’nin ismini silmişti. Böylece 30 kişiden oluşması gereken o listede 29 kişi yer almıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun katıldığı ödül töreninde Aleyna Tilki’nin de isminin ödül alanlar arasında yer aldığı dikkat çekmişti.

Yaşanan bu krizin ardından Aleyna Tilki’nin yorumu merakla bekleniyordu. Genç şarkıcı, Instagram hesabından ödülü aldığını belirten bir paylaşımda bulundu.

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