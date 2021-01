Başak Sayan kargodan koronavirüse yakalandı

Günlerini ailesiyle birlikte Şile'deki yazlık evinde geçiren Başak Sayan, İstanbul'dan ve herkesten uzak kalarak koronavirüsten korunuyordu. Ünlü oyuncu 10 gün önce koronavirüse yakalandığını ve atlattığını açıkladı.

"KARGODAN KAPMIŞ OLABİLİRİM"

Hastalığı atlattıktan sonra açıklama yapan Sayan, evden çıkmadığı halde Kovid- 19 olmasını anlayamadığını söyledi. Oyuncu, ‘’Eve kargo geliyor, haftada bir alışveriş günü. Oradan kapmış olabilirim’’ dedi. Hastalığı semptomsuz geçiren Başak Sayan, karantinada biraz da olsa yalnız kalmanın kendisine iyi geldiğinin altınız çizdi.

Başak Sayan, 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift korona virüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

"SESSİZ, SAKİN BİR DÜZEN KURDUK"

43 yaşındaki oyuncu ve yazar, "Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

"CANIM ANNEM SANA NASIL TEŞEKKÜR ETSEM BİLMİYORUM"

Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti:

"İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. Beş günlüğüne diye gelip altı aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer."