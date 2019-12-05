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  3. 05 Aralık 2019 13:20

Belçim Bilgin'den derin dekolte

Belçim Bilgin, geçen akşam bir derginin ödül törenine katıldı. Daha önce 2016 yılında San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde giydiği göğüs ve bacak dekolteli elbiseyi yeniden giyen Bilgin'in kıyafetindeki göğüs detayı dikkat çekti...

Belçim Bilgin'den derin dekolte
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Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçen akşam bir moda dergisinin ‘Stil Ödülleri’ törenine katıldı. Dolce & Gabbana markasına ait bacak ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Bilgin’in, dün akşam paylaştığı fotoğrafta göğüs detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

2016 yılında, İranlı yönetmen Bahman Ghomadi tarafından Türkiye’de çekilen Rhino Season adlı filmde, Monica Belluchi ile birlikte rol alan Bilgin, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde de aynı kıyafeti giymişti. Hatta o dönem, güzelliğiyle dillere destan olan Belluchi’nin yanında, kıyafeti ve zarafetiyle dış basının da ilgisini çekmişti.

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