Belçim Bilgin'den derin dekolte

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçen akşam bir moda dergisinin ‘Stil Ödülleri’ törenine katıldı. Dolce & Gabbana markasına ait bacak ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Bilgin’in, dün akşam paylaştığı fotoğrafta göğüs detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

2016 yılında, İranlı yönetmen Bahman Ghomadi tarafından Türkiye’de çekilen Rhino Season adlı filmde, Monica Belluchi ile birlikte rol alan Bilgin, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde de aynı kıyafeti giymişti. Hatta o dönem, güzelliğiyle dillere destan olan Belluchi’nin yanında, kıyafeti ve zarafetiyle dış basının da ilgisini çekmişti.