Bengü kızı Zeynep ile fotoğraf paylaştı

Bengü ve Selim Selimoğlu, Ağustos 2018'de dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz Ağustos ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına almıştı. Son olarak Bengü, 40 günlük olan kızına mevlit okuttu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Zeynep'imizin 40 mevlitini okuttuk. Allah kabul etsin" notunu düştü.

"GÜZEL KIZIM"

Başarılı şarkıcı kızıyla olan bir pozuna "Kalbinden sevgi ve merhametin, bedeninden sağlık ve sıhhatin eksik olmasın güzel kızım. Allah tüm yavrularımızı kötülüklerden, kötü kalplilerden uzak tutsun... Hep güzel insanlarla karşılaştırsın, güzel günlerini göstersin" notunu düşerek kızının 40'ıncı gününü kutladı.

Bengü'nün kızıyla olan paylaşımına 100 binden fazla beğeni geldi.