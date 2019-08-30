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  3. 30 Ağustos 2019 16:39

Berrak Tüzünataç'a 5 bin 700 dolarlık soru

Oyuncu Özge Özpirinçci meslektaşı ve yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile birlikte gittiği New York tatilinde kaçırdığı bir alışveriş fırsatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Berrak Tüzünataç'a 5 bin 700 dolarlık soru
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Geride bırakmaya hazırlandığımız yaz mevsiminin içine bir film sığdıran ve başrolünde oynadığı Kadın dizisi ile yeni bir sezona başlamaya hazırlanan Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile modayı yakından takip ettiğini gösterdi.

BERRAK’A SORDU

Arkadaşı Berrak Tüzünataç ile birlikte New York’a giden ve burada girdiği bir mağazada Judith Leiber imzası taşıyan hamburger ve patates kızartması şeklindeki çantalarla poz veren Özpirinçci, bu kareleri hesabından paylaştı ve arkadaşına “Bu çantaları nasıl almadık inanamıyorum” şeklinde bir soru yöneltti.

Özpirinçci’nin instagram hesabından yönelttiği bu soruyu yanıtsız bırakmayan Berrak Tüzünataç el yakan döviz fiyatlarının ünlü ünsüz ayırmadan herkesi etkilediğini gösterircesine “Dev bir irade ve döviz kurları” yanıtını verdi. Çantalar 5700 dolar etiketiyle satılıyor.

 

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