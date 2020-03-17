SON DAKİKA
KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ YÜKSELTİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 17 Mart 2020 15:22

Beşiktaş Kültür Merkezi de çekimlere ara verdi

12 sendika ve derneğin korona virüsü salgını nedeniyle dizi ve film setlerine iki hafta ara verilmesi çağrısına Limon Yapım ve Karga Seven Yapım’ın ardından BKM’den de yanıt geldi.

Beşiktaş Kültür Merkezi de çekimlere ara verdi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) açıklamasında “TV yapımlarımızın tamamına set çalışanlarına, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süreci sağlıkla atlatıp en kısa sürede yeni bölümlerle bir arada olacağız” dedi.

MÜZELER DE KAPILARINI KAPATIYOR

İstanbul Modern de “ziyaretçi, çalışan ve müzenin tüm paydaşlarının sağlığını korumak” amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 31 Mart’a kadar geçici olarak kapılarını kapattı.

Sakıp Sabancı Müzesi de canlı performansları odağına alan “Akış/Flux: Marina Abramović + MAI” sergisini 7 Nisan’a kadar ziyarete kapattı.

“Akış/Flux: Marina Abramović + MAI” sergisi kapsamında önceden alınan Mart ayı biletleri, sergi ziyarete açıldıktan sonra kullanılabilecek.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bkm , çekim , çekimlere ara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM