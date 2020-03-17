Beşiktaş Kültür Merkezi de çekimlere ara verdi

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) açıklamasında “TV yapımlarımızın tamamına set çalışanlarına, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süreci sağlıkla atlatıp en kısa sürede yeni bölümlerle bir arada olacağız” dedi.

MÜZELER DE KAPILARINI KAPATIYOR

İstanbul Modern de “ziyaretçi, çalışan ve müzenin tüm paydaşlarının sağlığını korumak” amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 31 Mart’a kadar geçici olarak kapılarını kapattı.

Sakıp Sabancı Müzesi de canlı performansları odağına alan “Akış/Flux: Marina Abramović + MAI” sergisini 7 Nisan’a kadar ziyarete kapattı.

“Akış/Flux: Marina Abramović + MAI” sergisi kapsamında önceden alınan Mart ayı biletleri, sergi ziyarete açıldıktan sonra kullanılabilecek.

