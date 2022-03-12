Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı

Son olarak Akrep dizisinde rol alan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, Yeniköy'de başka bir erkekle görüntülendi. Yemek sonrası Bestemsu Özdemir mekanın otoparkından kaçtı. Özdemir'in gizemli erkek arkadaşının mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenildi.