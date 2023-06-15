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Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı

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Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi 6. sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümleri Netflix'te yayınlandı.

Gerçek hayattaki distopik korkulardan ilham alan bilim kurgu dizisi Black Mirror 6. sezonuyla geri döndü. 

İngiliz senarist Charlie Brooker’ın distopik hikayelerini temel alan Black Mirror'ın yeni bölümleri, 5. sezonun ardından dört sene sonra Netflix'te yayınlandı. 

Yeni sezonu 5 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Aaron Paul, Michael Cera, Salma Hayek, Rob Delaney, Himesh Patel, Annie Murphy, Rory Culkin, Kate Mara ve Zazie Beetz gibi isimler yer alıyor.

İlk sezonu 2011’de Channel 4’da ekranlara gelen ve 2016 itibarıyla macerasına dijital yayın platformu Netflix ile devam eden Black Mirror'ın yaratıcısı Brooker, dizinin orijinal formülünden "sıkıldığını” ifade ederek işleri biraz sarsmaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Black Mirror'ın son sezonu 5 Haziran 2019'da Netflix'te yayınlanmış ve neredeyse dört yıl boyunca sessizliğe gömülmüştü. 5. sezonda Andrew Scott, Anthony Mackie ve Miley Cyrus gibi ünlü oyuncuların yer aldığı üç bölüm yayınlanmıştı.

 

Etiketler Black Mirror 6'ncı sezon black mirror 6 netflix
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