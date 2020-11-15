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  3. 15 Kasım 2020 18:02

Bollywood'un yıldızı koronavirüse yenik düştü

Oscar Ödüllü yönetmen Satyajit Ray'ın çektiği filmlerle dünya çapında şöhret kazanan efsanevi Hindistanlı aktör Soumitra Chatterjee'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Bollywood'un yıldızı koronavirüse yenik düştü
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85 yaşındaki ünlü aktör, 6 Ekim'de Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da hastaneye kaldırılmıştı.

300'ü aşkın filmde rol alan Chatterjee, aynı zamanda başarılı bir oyun yazarı, tiyatro oyuncusu ve şairdi.

Soumitra Chatterjee, Bollywood'un en prestijli sinema organizasyonu olan Dada Sahep Phalke Ödülü'ne 2012 ve 2018'de değer görülmüştü. Chatterjee, Fransa'dan Şeref Nişanı da almıştı.

Soumitra Chatterjee , bollywood , koronavirüs
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