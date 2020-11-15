Bollywood'un yıldızı koronavirüse yenik düştü

85 yaşındaki ünlü aktör, 6 Ekim'de Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da hastaneye kaldırılmıştı.

300'ü aşkın filmde rol alan Chatterjee, aynı zamanda başarılı bir oyun yazarı, tiyatro oyuncusu ve şairdi.

Soumitra Chatterjee, Bollywood'un en prestijli sinema organizasyonu olan Dada Sahep Phalke Ödülü'ne 2012 ve 2018'de değer görülmüştü. Chatterjee, Fransa'dan Şeref Nişanı da almıştı.