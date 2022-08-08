Bomba kadro ile geliyorlar: Show TV'ye yeni dizi

Show TV yeni sezonda Baba ve Aziz dizilerinin yanı sıra iki yeni dizi ile seyirci ile buluşacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV yeni sezonda “Baba” ve “Aziz”in yanı sıra iki yeni proje daha aldı. Bu projelerden biri Ay Yapım’ın Hakan Bonomo’nun yazdığı “Aile” dizisi, diğeri de Gold Film’in “Kızılcık Şerbeti” dizisi olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne olacak?

Kızılcı Şerbeti dizisini, FOX TV ekranlarının başarılı dizisi Yasak Elma'nın yaratıcıları Melis Civelek ve Melis Gür tarafından kaleme alınacak. Dizidefarklı kutupta olan 2 ailenin etkileyici hikayesi anlatılacak. Senaryosunun üzerinde titizlikle çalışılan dizide iki aile büyük bir mücadelenin ardından büyük bir kırılma yaşayacak ve çocuklarının yaşadığı ilişkinin ardından birbirlerini anlama sürecine girecek. Toplumsal kavramların özenli bir dille ele alınacağı projenin kadrosu oldukça bomba isimlerden oluşuyor.

“Kırmızı Oda” dizisindeki muhteşem performansıyla akıllarda yer eden Evrim Alasya ile son olarak Evlilik Hakkında Her Şey’de seyirci karşısına çıkan Barış Kılıç dizisinin başrollerini paylaşacak. Projenin belli olan diğer başrol oyuncusu ise Sıla Türkoğlu… Emanet dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu projede Evrim Alasya’yla anne kızı canlandıracak. Türkoğlu’nun partneri henüz belli değil. Dizi 10 Eylül’de sete çıkacak.

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