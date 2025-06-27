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Brad Pitt'e büyük şok! Evini yağmadılar

Brad Pitt'e büyük şok! Evini yağmadılar
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Oscar ödüllü ünlü oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evinin yağmalandı. Pitt'in soygun sırasında Londra'da olduğu öğrenildi.

ABD medyası tarafından aktarılan bilgilere göre, Los Angeles kentine bağlı Los Feliz'de bulunan ünlü aktör Brad Pitt'e ait evin Çarşamba gece saatlerinde soyulduğu belirtildi. Los Angeles polisi, evin doğrudan Pitt'e ait olduğuna dair bir açıklama yapmazken, ev adresinin Oscar ödüllü aktör tarafından 2023 yılında satın alınan evin adresiyle eşleştiğini doğruladı.

EŞYALARI ÇALINDI

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre üç şüphelinin eve ön pencereden girdiğini ve evin içerisindeki eşyaları yağmaladığını kaydetti. Hırsızların evden çaldıkları malzemelerle kaçtıkları aktarılırken, çalınan eşyaların ne olduğuna dair henüz detaylı bir bilgi verilmedi. ABD medyası ise, ünlü oyuncunun soygun sırasında evde olmadığını iddia etti.

Soygunun gerçekleştiği sırada Brad Pitt'in, bugün gösterime girecek olan yeni filmi "F1"in Londra galası için bu hafta başında İngiltere'de bulunduğu öğrenildi. Pitt'e bu galada Hollywood yıldızı Tom Cruise ve yedi kez Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın da eşlik ettiği belirtildi.

ESKİ EŞİNİN EVİNE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz ay da benzer bir olay yaşanmış, bir kişinin aracını Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston'ın evinin kapısına çarptığı iddiasıyla takip ve vandalizm suçlamalarıyla tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

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Etiketler brad pitt los angeles Londra yağmalama soygun Hırsızlık
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