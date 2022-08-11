Bu sefer Yağmur Atacan paylaştı! Pınar Altuğ'un bikinili pozuna yorumu olay oldu

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden gelen paylaşım yüzlerde tebessüme yol açtı. Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bir gazetedeki "yıllara meydan okudu" başlıklı bikinili fotoğrafı ile kendi çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la evlendi. Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti yaz aylarında teknede keyif yapıyor. Fit halleriyle sık sık gündem olan oyuncu, bikinili haliyle görüntülendi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ bu tarz yorumlardan yapılan bir haberi eşi Yağmur Atacan'a gösterdi. 30 yaşındaki Atacan da karısının bikinili halini paylaşarak yaş farkını ti'ye aldı.

Eski oyuncu Yağmur Atacan paylaşımında şunları söyledi:



"Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım."

"SEVDİK, AŞIK OLDUK"



Eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasına rağmen mutlu evliliği hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik."