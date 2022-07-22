Buket Aydın'ı kızdıran ''aşk'' sorusu

Eski spiker Buket Aydın, kısa bir süre önce birliktelik yaşadığı Emir Sarıgül ile ilgili sorulan soru karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Emir Sarıgül ile bir süre ilişki yaşayan ve aldatıldığı iddia edilen ünlü sunucu geçtiğimiz akşam Bodrum'da görüntülendi. Buket Aydın kendisine eski sevgilisiyle ilgili sorulan sorulara ise kızdı.

Kameraları görünce keyfi kaçan Aydın, Emir Sarıgül sorusunu duyunca "O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" diyerek tepki verdi.

Erce Baykal’dan boşanan Kanal D Ana Haber’in eski sunucusu Buket Aydın, Emir Sarıgül’le aşk yaşadığı iddialarını yalanlayıp “arkadaşız” demişti. Ancak ikilinin samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ile aşk ortaya çıkmıştı.