Bülent Ersoy'un eski eşi Armağan'ın yeni işi şaşırttı

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un eski eşi olan şarkıcı Armağan Uzun'un yeni mesleği duyanları şaşırttı.

Popstar yarışmasıyla ünlenen ve usta sanatçı Bülent Ersoy ile yaptığı evlilikle adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Armağan Uzun, kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Şimdilerde gözlerden uzak mütevazı bir hayat süren Armağan Uzun'ın yeni mesleği duyanları şaşırttı. Ünlü ismin İzmir Torbalı'da asansörcülük yaptığı öğrenildi.