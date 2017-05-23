Sema Şimşek'ten sonra evliliğe tövbe eden Burak Hakkı, yeminini bozdu. Yakışıklı oyuncu Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi.

Sema Şimşek'ten sonra evliliğe tövbe eden Burak Hakkı, yeminini bozdu. ‘Bir daha evlenirsem Sema ile evlenirim’ diyen oyuncu, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi.





Takvim'den Ebru Kazıktaş'ın haberine göre oyunculuk kariyerine Yunanistan'da devam eden Burak Hakkı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor… Manken Sema Şimşek'le 10 yıllık evliliğini 2012'de bitiren ve bu evlilikten Rüzgar adında bir oğlu olan Hakkı, yeminini bozdu. Boşandıktan sonra "Bir daha evlenirsem eski eşim Sema ile evlenirim" diyen ünlü oyuncuyu sözünden Yunan aşkı Hara Pappa döndürdü.

50 BİN LİRALIK TEKTAŞ...



Son 4 yılda DJ Lia Papadakis ve sunucu Konstantina Spyropoulou olmak üzere 2 ayrı Yunan güzelle aşk yaşayan Burak Hakkı, Mart ayından bu yana Pappa ile birlikte… Mutluluğu Yunan güzelde bulan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün sevgilisine evlenme teklif etti. Hara Pappa'dan 'Evet' yanıtını alan ünlü oyuncu, 2 aylık aşkına tektaş yüzüğü takıp evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi için kesenin ağzını açan Hakkı, 50 bin liralık pırlanta yüzükle Pappa'nın ayağını yerden kesti. Yunan güzelle dünyaevine girmek için gün sayan yakışıklı oyuncu, aşkına aldığı tektaşı da İnstagram'da paylaşıp mutluluğunu herkese ilan etti...

MUTLULUK ONUN DA HAKKI



Yunan model Hara Pappa ile kısa sürede nikah masasına oturma kararı alarak herkesi şaşırtan Burak Hakkı'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Hayatını Komşu'da sürdüren 44 yaşındaki oyuncu, düğünü yaz sonunda Yunanistan'da yapmayı planlıyor. Burak Hakkı ile Yunan sevgilisinin düğününe dostluğunu sürdürdüğü eski eşi Sema Şimşek de davetli olacak.