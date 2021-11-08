Burak Özçivit ile boşanacaklar mı? İddialara yanıt gecikmedi

Fahriye Evcen, magazin dünyasına bomba gibi düşen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin boşanacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Fahriye Evcen 4 yıl sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile seyirci karşısına çıktı. Evcen, bu akşam dizinin ilk bölümü izlemesi için TRT Tepebaşı stüdyolarındaydı.

Heyecanını kameralarla paylaşan Evcen, boşanma iddiası ile ilgili olarak, “Hiç öyle bir şey yok. Can sıkıntısından yapılmış bir haber. Hiçbir doğruluğu yok neden çıktığını da bilmiyorum, can sıkıntısı herhalde” ifadelerini kullandı.