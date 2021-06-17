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Burak Sergen oğlunun velayetini kaybetti

Burak Sergen oğlunun velayetini kaybetti

Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı koronavirüsü yendikten sonra nikah masasına oturan Burak Sergen oğlunun velayetini kaybetti.

Geçen haftarda korona tedavisi gören ve ölümden dönen Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen iyileşir iyileşmez genç sevgilisi Nihan Ünsal'la evlenmişti. Sergen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Usta oyuncunun eski eşi Işıl Sergen oğlu Cansın için açtığı velayet davasını kazandı. Duruşmada dinlenen şahitlerin ifadelerinin ardından mahkemenin verdiği ortak velayet kararı iptal edildi ve 11 yaşındaki Cansın Sergen'in velayeti annesinde kaldı.

Etiketler burak sergen velayet
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