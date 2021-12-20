Burak Sergen yerden kalkamadı: Alkolü fazla kaçırınca...

Yoğun bakımda olduğu süreçte genç eşi tarafından aldatılan Burak Sergen alkolü fazla kaçırınca zor anlar yaşadı.

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda yatan ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen son görüntüsüyle şaşırttı.

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu alkolü fazla kaçırınca yerden kalkamadı. Evinin önünde yerde oturan Sergen'i iki kadın arkadaşı kaldırmak için büyük uğraş verdi.

Konuşmakta da zorlanan Burak Sergen sorular üzerine "Onlar benim kardeşim" yanıtını verdi.