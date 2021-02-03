Burcu Özberk: ''Babasız çocuk yapabilirim!''

Son dönemin popüler uygulamalarından olan Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette şoke eden itiraflarda bulundu. Özberk, "Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" dedi.

"Yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını belirten Özberk, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

Güzel oyuncu, "Kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özberk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Haksızlığa gelemem. Öyle bir durumda erkeksi tarafım ortaya çıkar. Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem. İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem. Enerjim yüksektir, hayatla dalga geçerim" ifadelerini kullanmıştı.