  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Canlı yayına damga vuran ''metres'' iddiası

Canlı yayına damga vuran ''metres'' iddiası

Canlı yayına damga vuran ''metres'' iddiası
Güncelleme:

Söylemezsem Olmaz adlı programda Arto, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filmine yasak gelebileceğini iddia etti.

Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret yolculuğunu konu alan 'Prestij Meselesi' hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Arto Dalga'dan 'Prestij Meselesi' filmi hakkında olay yaratacak bir iddia gündeme gelince programdaki herke şoke oldu.

Arto, 'Prestij Meselesi' filmi için yasak gelebileceğini iddia etti ve şunları söyledi:

"Ben bir şey duydum, yasak geliyor filmi durdurma yasağı. Hilmi'nin en büyük oğlu... Metres olayından dolayı..."

Seren Serengil ise bu sırada "Dedim ben sana, annesine çok büyük saygısızlık bu. Büyük çocuk kimseyle konuşmuyor" yorumunda bulundu.

Arto ise "Tarafın avukatıyla konuştum, bu görüntülere bakıyoruz teyit eder etmez de dedi. Hilmi'nin sevgilisi var mı diye bakıyorlar..." dedi.

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı film, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıyor.

 

 

 

Etiketler metres yasak aşk prestij prestij müzik prestij meselesi özcan deniz haluk levent mahsun kırmızıgül arto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti
Her seçim öncesi imar barışı çıkarsa böyle olur! Bodrum'da kaçak yapılaşma durdurulamıyor
TikTok fenomeni Özkan Sağın, ameliyatla boyunu uzattı! İşte son hali
Erdoğan anketinde ''Kararsızlar'' kararlarını verdi
Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı!
EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu
Yeni yıldan itibaren Vergi ve harç ücretlerine zam geldi: İşte zamlı tarifeler
Cumhurbaşkanlığı'ndaki İmamoğlu toplantısına katılan bakan o mu ?
MİT yalanıyla tecavüz rezaletinde korkunç bir ayrıntı daha!
Ufukta benzine ve motorine indirim göründü